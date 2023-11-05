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РПЛ

Сегодня, 10:57

В «Оренбурге» назвали условие, при котором клуб продлит контракт с Деограсией

Руслан Минаев
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб продлит контракт с главным тренером Давидом Деограсией при условии сохранения места в РПЛ по итогам сезона-2023/24.

«Контракт с Деограсией до конца сезона с опцией пролонгации на еще один сезон. Решение о сроке контракта было принято совместно с Давидом и президентом клуба. Для нас оно кажется правильным», — цитирует Андреева РИА «Новости Спорт».

В турнирной таблице РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место, набрав 12 очков.

В «Оренбурге» сообщили о доверии к главному тренеру Деограсии

Источник: РИА "Новости Спорт"
ФК Оренбург
Давид Деограсия
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