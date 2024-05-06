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Сегодня, 11:42

Спортивный директор «Оренбурга» — о курении Веры: «Как он проводит выходные, это его дело»

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» отреагировал на курение электронной сигареты полузащитником Лукасом Верой в прямом эфире в своей социальной сети.

«Они взрослые люди, у игроков два дня выходных. Как Вера их проводит, это его дело и его выбор: курить или не курить, пить или не пить. Каждый профессионал отвечает сам за себя. Если он считает, что это ему не мешает... Предусмотрены ли за это штрафы? Это его свободное время. То, что Вера делает за пределами стадиона и базы, его дело», — сказал Андреев «СЭ».

«Оренбург» после 26-го тура занимает промежуточное 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Вера в этом сезоне провел 28 матчей, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач.

Дмитрий Андреев
Лукас Вера
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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