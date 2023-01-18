Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:30

В «Оренбурге» не заинтересованы в Денисе Черышеве

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал «СЭ», есть ли интерес у тренерская штаба к российскому полузащитнику «Венеции» Денису Черышеву.

«Мы сейчас никем не интересуемся. У нас есть обойма, поэтому мы не рассматриваем ни Дениса Черышева, ни кого-либо еще», — сказал Андреев «СЭ».

Из-за травмы Черышев пропустил весь декабрь. 7 января российский полузащитник вышел на замену в контрольном матче «Венеции» против леверкузенского «Байера» и провел на поле около 30 минут.

В текущем сезоне в составе итальянского клуба Черышев провел 10 матчей в серии Б, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан
Интер

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
Денис Черышев
ФК Венеция
ФК Оренбург
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
На Australian Open — скандал с российским флагом. Его устроили украинцы
Роман Костомаров остается в состоянии медикаментозной комы
Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
В Москве подросток умер от редкой формы бессонницы
В Польше обрисовали сценарий падения Варшавы в случае ответного удара РФ
Путин рассказал о ежегодном объеме производимых в РФ ракет ПВО
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Гагнидзе считает, что «Динамо» может выиграть РПЛ и Кубок России
Николич назвал невозможным вылет «Локомотива»: «Не сомневаюсь, что клуб останется в РПЛ!»
Эдуард Сафонов — новый спортивный директор «Рубина»
«Локомотив» сыграл вничью с «Бунедкором» в товарищеском матче
Исполнительный директор «Химок» не исключил продажу Дмитрия Тихого
Николич — о возможном переходе Баринова в «Бешикташ»: «Уверен, Дима примет правильное решение»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Николич назвал невозможным вылет «Локомотива»: «Не сомневаюсь, что клуб останется в РПЛ!»

Николич — о продолжении тренерской карьеры: «Мой отпуск закончился. Важно сделать правильный выбор»