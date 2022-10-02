В «Оренбурге» не знали о намерении Сычевого сделать предложение девушке на матче с «Сочи»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что в клубе не знали о намерении нападающего Владимира Сычевого сделать предложение девушке во время матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

В субботу, 1 октября, оренбуржцы дома победили «Сочи» со счетом 4:1. На 43-й минуте встречи 26-летний россиянин реализовал пенальти, после чего побежал к трибуне, где стояла его девушка. Нападающий подарил ей букет цветов и кольцо. Девушка ответила согласием на предложение Сычевого.

«Честно, мы не знали об этом, — приводит слова Андреева ТАСС. — Когда это произошло, все удивились и замерли от того, что там происходит. Хороший и позитивный момент, есть результат, забитый мяч, предложение, все позитивно. Эмоционально неожиданно, потому что не знали, это определенные позитивные эмоции вызвали. Обещал ли Сычевой отпраздновать с командой такое событие? Как-то не обсуждали это, но, в принципе, хорошая идея, нужно будет рассмотреть вопрос».

Также спортивный директор оренбургского клуба прокомментировал результат игры.

«Не сказал бы, что победа была легкой, просто такое ощущение, так сложилось удачно, было нелегко, понимали, что хорошая команда. У нас много выездных игр было с учетом Кубка России, только четыре встречи дома, сейчас домашние матчи, эмоциональный фон хороший. Надеюсь, что продолжим в том же духе», — сказал он.

После 11 туров РПЛ «Оренбург» набрал 15 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.