В «Оренбурге» объяснили, почему отказались от идеи арендовать нападающего ЦСКА Гайча

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил «СЭ», что клуб отказался от идеи арендовать нападающего ЦСКА Адольфо Гайча.

10 августа Андреев рассказывал об интересе клуба к 24-летнему аргентинцу.

«Сейчас мы не рассматриваем Гайча, так как подписали Джастина Куэро. Мы отказали от идеи с арендой Адольфо», — сказал Андреев «СЭ».

Гайч выступает за ЦСКА с августа 2020 года. В сезоне-2023/24 форвард принял участие в 5 матчах красно-синих, провел на поле в сумме 81 минуту и сделал 1 результативную передачу.

На данный момент «Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 1 очко за 4 тура. 20 августа оренбуржцы сыграют с «Ахматом». Начало матча — в 20.00 по московскому времени.