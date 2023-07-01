В «Оренбурге» объяснили срыв трансфера Руденко сменой тренера

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев объяснил корреспонденту «СЭ», почему клуб отказался от трансфера нападающего «Химок» Александра Руденко. Ранее об этом сообщал Metaratings.
«Мы не входили с «Химками» в прямые переговоры по Руденко. По конкретным цифрам мы не общались. У нас поменялся тренер, нужно будет обсуждать с ним возможные трансферы. Может быть, еще вернемся к обсуждению кандидатуры Руденко», — сказал Андреев «СЭ».
В минувшем сезоне 24-летний Руденко провел за «Химки» 29 матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 900 тысяч евро.