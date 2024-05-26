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Сегодня, 12:55

В «Оренбурге» объявили об автопродлении контракта с тренером Деограсией

Константин Белов
Корреспондент
Главный теренр «Оренбурга» Давид Деограсия
Давид Деограсия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Давиды Деограсии.

«Контракт Деограсии? У него сработало автоматическое продление контракта после того, как он сохранил команду в РПЛ. На какой срок рассчитано соглашение, не могу сказать. Но Деограсия будет работать в «Оренбурге» и готовить команду к новому сезону», — сказал Андреев «СЭ».

51-летний специалист возглавил «Оренбург» в августе прошлого года. За это время команда провела 33 матча во всех турнирах, в которых одержала 12 побед, потерпела 12 поражений и девять раз сыграла вничью.

«Оренбург» по итогам сезона-2023/24 РПЛ занял 12-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Давид Деограсия
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