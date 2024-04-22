Спортивный директор «Оренбурга»: «Во второй половине таблицы поинтереснее. По крайней мере, не скучно»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» высказался о положении клуба в таблице чемпионата России.

В воскресенье, 21 апреля, команда Давида Деограсии потерпела домашнее поражение от «Зенита» (0:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Напряженная ситуация в таблице, каждое очко важно. Работаем, стараемся, пытаемся отобрать очки везде, где можем. В конце чемпионата посчитаем их. В топ-5 меньше интриги? Во второй половине таблицы больше команд, которые решают задачи. Кажется, что у нас поинтереснее, напряженнее. По крайней мере, не скучно», — сказал Андреев «СЭ».

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 50 очков в 24 матчах. Вторым идет «Краснодар» (46), а третьим — «Динамо» (41). «Оренбург» располагается на 12-й строчке (26).

24 апреля оренбуржцы проведут домашнюю встречу с «Динамо».