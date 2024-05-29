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Спортдиректор «Оренбурга»: «Дзюба — статусный футболист с большой зарплатой. Мы себе таких позволить не можем»

Зарина Халимхонова
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе в команду нападающего Артема Дзюбы.

В среду, 29 мая, «Локомотив» объявил об уходе 35-летнего футболиста из клуба.

«Дзюба — статусный футболист с большой зарплатой. Мы себе таких позволить не можем. Договориться на понижение? Надо поговорить с главным тренером», — сказал Андреев «СЭ».

Артем Дзюба. После демарша в СМИ уход Дзюбы из «Локо» был предрешен. Кто рискнет пригласить форварда?

35-летний Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. Всего за красно-зеленых он провел 39 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

Ранее агент Леонид Гольдман, представляющий интересы Дзюбы, заявил, что руководство «Локомотива» и тренерский штаб команды «даже не попрощались» с его клиентом.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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