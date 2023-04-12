В «Оренбурге» опровергли информацию о возможном уходе Веры в «Зенит»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Зенит» летом намерен подписать полузащитника оренбуржцев Лукаса Веру.

«Не могу подтвердить эту информацию. Это неправда», — сказал Еремякин «СЭ».

Вера перешел в «Оренбург» из «Лануса» в июле 2022 года. 25-летний аргентинец забил один гол и сделал пять результативных передач в 23 матчах за российскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро, контракт игрока действует до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один год.