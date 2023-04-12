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Сегодня, 15:32

В «Оренбурге» опровергли информацию о возможном уходе Веры в «Зенит»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Лукас Вера.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Зенит» летом намерен подписать полузащитника оренбуржцев Лукаса Веру.

«Не могу подтвердить эту информацию. Это неправда», — сказал Еремякин «СЭ».

Вера перешел в «Оренбург» из «Лануса» в июле 2022 года. 25-летний аргентинец забил один гол и сделал пять результативных передач в 23 матчах за российскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро, контракт игрока действует до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один год.

Лукас Вера
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
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