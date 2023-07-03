В «Оренбурге» опровергли информацию о заинтересованности в аренде Одоевского

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможной заинтересованности клуба в аренде вратаря «Зенита» Даниила Одоевского.

Ранее Metaratings сообщил, что 20-летнего голкипера могут арендовать «Оренбург» и «Пари НН».

«На данный момент мы в этом не заинтересованы. У нас закрыта эта позиция. У нас четыре вратаря. Куда нам пятого? В этом нет необходимости», — сказал Андреев «СЭ».

3 июля «Зенит» объявил о продлении контракта с Одоевским до лета 2027 года.