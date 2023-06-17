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Сегодня, 10:27

В «Оренбурге» опровергли новость о возможном переходе Флорентина в один из бельгийских клубов

Константин Белов
Корреспондент
Габриэль Флорентин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал «СЭ» новость о том, что полузащитник команды Габриэль Флорентин может продолжить карьеру в чемпионате Бельгии.

Ранее журналист Фабио Алейшо сообщил, что 24-летний аргентинец имеет предложения от двух бельгийских клубов.

«Никто не обращался к нам, в клуб официального предложения не приходило. Мы с агентом Флорентина общаемся каждый день, никаких переговоров и обсуждений нет», — сказал Андреев «СЭ».

Флорентин выступает за «Оренбург» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 полузащитник забил 3 гола и сделал 7 результативных передач в 24 матчах во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро. Контракт аргентинца с российским клубом действует до конца июня 2025 года.

Габриэль Флорентин
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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