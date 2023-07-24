В «Оренбурге» опровергли новость об уходе Веры и Капленко в «Динамо»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с корреспондентом «СЭ» опроверг новость об уходе Лукаса Веры и Кирилла Капленко.

О возможном переходе футболистов в «Динамо» сообщили комментатор Константин Генич и тренер Леонид Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Это неправда. Мы никого не продаем», — сказал Андреев «СЭ».

В минувшем сезоне РПЛ 23-летний Вера провел 27 матчей, забил 2 гола и сделал 7 результативных передач.

24-летний Капленко сыграл в сезоне-2022/23 23 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.