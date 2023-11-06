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Сегодня, 17:33

В «Оренбурге» отреагировали на информацию о возможном переходе Воробьева в «Динамо»

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего оренбуржцев Дмитрия Воробьева в «Динамо».

Ранее об интересе московского клуба к 25-летнему нападающему сообщил «РБ Спорт». По информации «СЭ», главный тренер «Динамо» Марцел Личка, ранее возглавлявший «Оренбург», действительно заинтересован в переходе Воробьева, но его трансфер пока не одобрило руководство московского клуба.

«Пока никакие переговоры между «Оренбургом» и «Динамо» по переходу Воробьева не ведутся. Вообще, слухи о возможном уходе некоторых игроков не очень хорошо сказываются на команде. У нас еще несколько матчей впереди», — сказал Андреев «СЭ».

Воробьев в текущем сезоне провел 9 игр в чемпионате России, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

«Оренбург» после 14-и туров идет на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками.

Дмитрий Андреев
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