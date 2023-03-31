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Сегодня, 17:21

В «Оренбурге» отреагировали на возможное возвращение пива на стадионы

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном возвращении пива на российские стадионы.

«Продажа пива на матчах РПЛ? Нам надо изучить данную инициативу, поскольку наш стадион не обладает такой инфраструктурой, как топовые стадионы в России. Надо будет посмотреть в дальнейшем на это. Лично я, как футбольный функционер, отношусь нейтрально к идее о продаже алкогольной продукции на стадионах. В целом — никак», — приводит слова Еремякина Sport24.

30 марта Александр Дюков на исполкоме РФС заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-31-v-orenburge-otreagirovali-na-vozmozhnoye-vozvrashcheniye-piva-na-stadiony
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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