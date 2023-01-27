В «Оренбурге» отреагировали на возможный уход аргентинцев: «Лучше мы их отправим на Луну»

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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем аргентинцев Лукаса Веры, Брайана Мансильи, Габриэля Флорентина в российском клубе. Ранее об этом сообщал «РБ Спорт».
«Я не владею информацией о том, что эти игроки могут покинуть «Оренбург» летом. Могу предполагать, что лучше мы их отправим на Луну. Мне об этом ничего не известно. У нас есть действующие контракты с игроками. Если что-то произойдет, будем решать. Но пока ничего не происходит, они на сборах тренируются и готовятся к играм второго круга. Никакого общения по этому поводу не имеет места быть», — сказал Еремякин «СЭ».
25-летний Мансилья, 23-летний Флорентин и 25-летний Вера перешли в российскую команду летом 2022 года.
«Оренбург» занимает седьмое место с 25 очками в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.
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