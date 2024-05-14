В «Оренбурге» отреагировали на заявление Володина о лимите на легионеров в РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе.

Во вторник, 14 мая, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал нынешние ограничения.

«Сейчас легионеры разрешены. Это делается, чтобы чемпионат был поярче. Вопрос ужесточения лимита так просто не решается. Есть долгосрочные обязательства по контракту. Технически ужесточить лимит невозможно. Если и придут к трем легионерам, то для этого необходимо время, причем не один и два сезона. Есть легионеры с контрактами на четыре года. Как этот вопрос решить? Понимаете, есть регламент ФИФА. Все гораздо сложнее и глубже. Просто так, захотел и расторг контракт — не получится», — сказал Андреев «СЭ».

В 2022 году был принят лимит на легионеров, при котором команды РПЛ могут внести в заявку на сезон 13 иностранцев и иметь на поле не более 8 из них. Тогда же руководители РФС заявляли, что через два года лимит, возможно, придется изменить, поскольку Министерство спорта РФ настаивало на дополнительной системе мотивации молодых футболистов.