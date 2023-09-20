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Сегодня, 12:29

В «Оренбурге» ответили на вопрос о возможном возвращении Ярошика

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос «СЭ» о том, возможно ли возвращение экс-тренера клуба Иржи Ярошика.

«Мы не думали на эту тему. Иржи хороший парень. Но у нас есть тренер. Работаем с Давидом Деограсией. Нас все устраивает», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее Ярошик в интервью «СЭ» не исключил свое возвращение в РПЛ при наличии предложения.

22 августа «Оренбург» объявил об уходе Ярошика, который возглавлял команду с июня. Новым главным тренером стал Давид Деограсия.

Иржи Ярошик
ФК Оренбург
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