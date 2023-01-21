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Сегодня, 12:56

В «Оренбурге» планируют провести контрольный матч с софийской «Славией» на сборах в Турции

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» рассказал о соперниках команды на втором сборе команды в Турции.

«На втором сборе планируем сыграть с софийской «Славией», «Торпедо», «Химками» и ереванским «Пюником». Мы знаем, что многие команды испытывают проблемы с соперниками на сборах. Но мы будем смотреть на это непосредственно в Турции», — сказал Еремякин «СЭ».

Второй сбор «Оренбург» проведет с 28 января по 7 февраля в турецком Белеке.

После первой половины сезона РПЛ клуб занимает 7-е место с 25 очками.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Славия (София)
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