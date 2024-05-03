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Сегодня, 14:40

В «Оренбурге» подтвердили, что выкупят контракт Томпсона у «Коло-Коло»

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил, что клуб выкупит права на защитника «Коло-Коло» Хорди Томпсона.

Ранее футболист выполнил условие, согласно которому «Оренбург» обязан это сделать: чилиец провел за команду 10 матчей.

«Все действительно так. Конкретную сумму называть не буду, но Томпсон выполнил все обязательства для полноценного выкупа «Оренбургом». Он полноценно стал игроком нашего клуба, но сам трансфер надо активировать — сделаем это по окончании сезона. Есть определенные даты для закрытия сделки, закроем, как настанет время. Нам сначала надо сохранить прописку в РПЛ», — приводит слова Андреева Sport24.

Сумма выкупа, по данным СМИ, должна составить около 1,2 миллиона долларов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 858 тысяч долларов.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Хорди Томпсон
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