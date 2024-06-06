В «Оренбурге» подтвердили информацию о переговорах с «Локомотивом» по Воробьеву

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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем нападающего команды Дмитрия Воробьева.
Ранее СМИ сообщали об интересе «Локомотива» к 26-летнему нападающему.
«Мы ведем переговоры. Контакты с «Локомотивом» есть. Все на достаточной высокой стадии», — сказал Еремякин «СЭ».
В сезоне-2023/24 Воробьев забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу в 31 матче за «Оренбург» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 1,2 миллиона евро.