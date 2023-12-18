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Сегодня, 17:22

В «Оренбурге» подтвердили интерес к Прохину: «Как вариант — аренда до конца сезона с правом выкупа»

В «Оренбурге» подтвердили интерес к Прохину
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал «СЭ» информацию об интересе клуба к защитнику «Ростова» Даниле Прохину. Ранее эту информацию сообщил журналист Иван Карпов.

«Информация соответствует действительности. Прохин может перейти в «Оренбург». Как вариант — аренда до конца сезона с правом выкупа», — сказал Андреев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

22-летний Прохин выступает за «Ростов» с июля 2021 года. В текущем сезоне провел 15 матчей, не отличившись результативными действиями.

ФК Оренбург
ФК Ростов
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