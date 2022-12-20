В «Оренбурге» подтвердили интерес «Крыльев Советов» к Сычевому

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Крыльев Советов» к нападающему Владимиру Сычевому.

«Эта информация соответствует действительности. «Крылья» направляли запрос по Сычевому. Есть определенная сумма отступных, от нас ничего уже не зависит. Если он готов перейти в «Крылья», он перейдет. Сейчас все зависит только от его желания», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее в Telegram-канале «ФНЛ и Ильевым» появилось сообщение, что один из лучших бомбардиров нынешнего сезона РПЛ может перейти в самарскую команду.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний форвард забил 14 мячей в 15 матчах за «Оренбург», а также отдал две голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.