Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:51

В «Оренбурге» подвели итоги первого круга РПЛ

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подвел итоги первого круга в чемпионате России для команды.

«Ожидали, что будет сложно. Так и есть, но на то есть объективные причины. Могли находиться и выше в турнирной таблице, могло быть больше очков. Сказался провальный старт, когда из 15 очков мы взяли только одно. Надо выправлять ситуацию. Какую-то конкретную оценку сложно ставить, потому что был один тренер, потом поменялся», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

«Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 15 матчах.

Источник: «РБ Спорт»
РПЛ
ФК Оренбург
0
Читайте также
Глава МОК заявил, что Олимпиада-2024 не будет отменена из-за роста числа военных конфликтов
Впервые шесть российских теннисистов попали в топ-50 рейтинга ATP
Захарова прокомментировала сообщения о попытках Зеленского связаться с Трампом
МВД Литвы просят лишить гражданства балерину Илзе Лиепу за поддержку СВО
ВС РФ в Запорожской области уничтожили «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Пименов назвал провальным трансфер Дуарте: «Все ошибки у «Спартака» из-за него, и все это видят»
«Барриос, Вендел и Клаудиньо свой максимум не показывают. А Соболев порой ведет себя, как Иванушка-дурачок». Острое интервью Непомнящего
Медина: «В «Спартаке» недовольны итогами первого круга»
Колосков считает, что «Краснодар» заслуженно занимает первое место
Корнеев поделился мнением о матче «Зенит» — «Краснодар»
Тореадор. Маэстро. Гений. Как Абаскаль обыграл «Ростов» и стал павлином. Мнение Егорова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медина: «В «Спартаке» недовольны итогами первого круга»

Орещук назвал Карраскаля главным разочарованием первого круга РПЛ: «Катастрофа, вся ночная Москва гудит о нем»