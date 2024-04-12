В «Оренбурге» показали, как выглядит стадион команды в условиях паводка в регионе

Пресс-служба «Оренбурга» опубликовала видео с домашним стадионом перед матчем против «Пари НН» в 24-м туре РПЛ.

Матч пройдет на стадионе «Газовик» в воскресенье, 14 апреля и начнется в 12.00 по московскому времени.

5 апреля в городе Орск (Оренбургская область) случился прорыв дамбы. Через несколько дней в регионе объявили режим чрезвычайной ситуации. 12 апреля мэр Оренбурга объявил о массовой эвакуации.

Несмотря на ситуацию, в «Оренбурге» заявляли, что матч против «Пари НН» пройдет в штатном режиме.