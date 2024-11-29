Президент «Оренбурга» о коррупционном скандале: «Глупо это ассоциировать со всем судейским корпусом»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» высказался о коррупционном скандале в российском футболе.

«Я поддержал губернатора Самарской области. Доверие к судьям тут ни при чем. У каждого явления есть фамилия, имя, отчество. Глупо ассоциировать это со всем судейским корпусом», — сказал Еремякин «СЭ».

26 ноября глава Самарского региона Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

В четверг клубы РПЛ направили письмо губернатору Самарской области с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.