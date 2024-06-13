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Сегодня, 18:13

В «Оренбурге» прокомментировали будущее Адамова

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением о будущем защитника Арсена Адамова. Футболист принадлежит «Зениту».

— Если была бы возможность, думаю, что Адамова оставили бы. Это от футболиста зависит. Он же не чей-то раб. Выбор за ним.

— Адамов не захотел продолжать выступать в «Оренбурге»?

— Мы не общались конкретно. После последней игры он сказал, что не вернется. Наверное, уже понимал.

— Уговаривать его не стали?

— Нет.

— Есть ли интерес у «Оренбурга» к игрокам «Зенита» Чистякову и Сутормину?

— Сейчас не хочется комментировать трансферные новости. Не готов ответить на этот вопрос. Думаю, что они могли бы усилить «Оренбург», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

24-летний футболист этот сезон провел в аренде в «Оренбурге». Ое сыграл 26 матчей, забил один гол, сделал два результативных паса.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-orenburga-andreev-adamov-skazal-chto-ne-vernetsya/
Денис Адамов
ФК Зенит
ФК Оренбург
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