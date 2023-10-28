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Сегодня, 20:05

В «Оренбурге» прокомментировали информацию о задержке рейса из-за погодных условий в Самаре

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Оренбурга» ответили на вопрос «СЭ» о задержке вылета команды из Самары из-за погодных условий после матча 13-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (1:1).

Ранее об этом сообщил Metaratings.

«У нас чартерный рейс. Чтобы самолет нас забрал в Оренбург, он должен прилететь за нами. Но случилась задержка из-за того, что в Самаре очень густой туман. Ждем развития ситуации, но, видимо, скоро поедем в аэропорт. У нас пока футболисты переодеваются и выполняют все существующие послематчевые процедуры», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Самарцы набрали 22 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Оренбуржцы — 14-е (12 очков).

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Краснодаром», «Оренбург» примет «Ростов».

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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