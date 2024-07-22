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Сегодня, 11:21

В «Оренбурге» прокомментировали переход Веры в «Химки»

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что думает о переходе полузащитника Лукаса Веры в «Химки».

«Вера в первом сезоне и во втором — это разные игроки. Учитывая настроение, в котором он пребывал в последнее время, его уход не потеря в плане футбола. В финансовом плане — это не тот заработок, который мог бы быть при продаже игрока в «Локомотив». Но в любом случае мы где-то 300 тысяч заработали», — сказал Андреев «РБ Спорт».

11 июля «Химки» объявили о подписании контракта с Лукасом Верой. «Оренбург» продал 27-летнего аргентинца за 1 миллион евро.

Источник: РБ Спорт
Лукас Вера
ФК Оренбург
ФК Химки
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