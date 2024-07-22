В «Оренбурге» прокомментировали переход Веры в «Химки»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что думает о переходе полузащитника Лукаса Веры в «Химки».

«Вера в первом сезоне и во втором — это разные игроки. Учитывая настроение, в котором он пребывал в последнее время, его уход не потеря в плане футбола. В финансовом плане — это не тот заработок, который мог бы быть при продаже игрока в «Локомотив». Но в любом случае мы где-то 300 тысяч заработали», — сказал Андреев «РБ Спорт».

11 июля «Химки» объявили о подписании контракта с Лукасом Верой. «Оренбург» продал 27-летнего аргентинца за 1 миллион евро.