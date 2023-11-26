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Судейство

Сегодня, 14:48

В «Оренбурге» раскритиковали работу Любимова в матче с «Ахматом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал ничью в матче с «Ахматом» в 16-м туре РПЛ (1:1).

«По такой игре мы потеряли два очка. Мы выглядели лучше в отрезке после нашего гола и до того, как пропустили. Результатом недовольны, должны были побеждать», — сказал Андреев «СЭ».

Также функционер раскритиковал работу главного арбитра встречи Артема Любимова.

«По пенальти у нас вопросов нет. Он был. В остальном его работой мы недовольны. Во всех спорных ситуациях фолы назначались только в одну сторону. Это не понятно. Мы уже устали обращаться в ЭСК РФС. В этот раз этого делать не будем», — добавил Андреев.

«Оренбург» (14) очков занимает 13-е место в РПЛ. Команда Давида Деограсии не выигрывает в чемпионате России с 30 сентября, тогда «Оренбург» переиграл «Зенит» (3:1).

«Ахмат» (13) идет 14-м в турнирной таблице. Грозненцы не побеждают в РПЛ 8 матчей подряд. В последний раз команда Мирослава Ромащенко набрала 3 очка в матче с «Уралом» (1:0) 2 сентября.

ФК Ахмат
ФК Оренбург
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