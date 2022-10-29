Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:30

В «Оренбурге» рассчитывают попасть в топ-10 по итогам сезона

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Футболисты «Оренбурга».
Фото ФК «Оренбург»
Telegram Новости

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» высказался о задачах команды на текущий сезон РПЛ.

«Мы не ставим высоких целей. Возможно, будем корректировать их после окончания первой части сезона. Все будет зависеть от того, сколько очков мы наберем. На данном этапе задача остается быть в первой десятке. Пока успешно с ней справляемся», — сказал Еремякин «СЭ».

После победы над «Факелом» в 15-м туре РПЛ (4:1) «Оренбург» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.

29.10.2022 | Локомотив — ЦСКА
РПЛ
ФК Оренбург
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кузьменко и Михеев набрали по два очка в матче против «Питтсбурга»
Американская фигуристка жалуется на эмоциональное насилие. Фанат намекнул на ее лишний вес
СМИ указали на изменение риторики Запада в отношении России
Кличко попросил Запад отправить Украине оружие и одеяла
Британцы восхитились словами Путина о Лиз Трасс
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Просто Славиша. Какой он — настоящий Йоканович? Колонка Казакова
Черевченко: «Семин спас бы нынешний «Локомотив». Не нужно смотреть на возраст»
РПЛ, 15-й тур: «Спартак» примет «Торпедо», «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
Экзамен на зрелость для «быков» с «Зенитом» и два московских дерби с поблекшими вывесками. Интриги 15-го тура
Личка: «Сегодня выиграл ни Сычевой, ни Джимми Марин, а команда»
Сычевой не стал праздновать второй гол «Оренбурга» и захотел поговорить с Марином
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Черевченко: «Семин спас бы нынешний «Локомотив». Не нужно смотреть на возраст»