В «Оренбурге» рассказали, что по Капленко и Воробьеву предложений не поступало

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможных трансферах полузащитника Кирилла Капленко и нападающего Дмитрия Воробьева.

«По Капленко и Воробьеву к нам никто не обращался. Пока все тихо. Не рассматриваем их уход», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

24-летний Капленко провел 12 матчей в РПЛ-2023/24 и сделал 2 результативные передачи. На счету 26-летнего Воробьева 13 матчей в чемпионате России, 5 голов и 1 результативная передача.

«Оренбург» с 15 очками после 18 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.