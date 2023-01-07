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Сегодня, 17:03

В «Оренбурге» рассказали, когда брат Марцела Лички Марио присоединится к команде

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем Марио Лички, брата главного тренера оренбуржцев Марцела Лички.

«У клуба твердое намерение продлить контакт с Марцелом Личкой. Его брат Марио Личка тоже будет работать тренером в клубе. В ближайшие дни мы будем работать над контрактом с ним. Он присоединится к команде на сборах в Арабских Эмиратах, там же ему будет предложено подписать контракт», — сказал Еремякин «СЭ».

Летом «Оренбург» покинул ассистент главного тренера шотландец Питер Левен.

Последним местом работы Марио Лички был клуб третьей чешской лиги «Сокол Гостоунь», где он также был ассистентом тренера.

ФК Оренбург
Марцел Личка
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