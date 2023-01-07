В «Оренбурге» рассказали, когда брат Марцела Лички Марио присоединится к команде

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем Марио Лички, брата главного тренера оренбуржцев Марцела Лички.

«У клуба твердое намерение продлить контакт с Марцелом Личкой. Его брат Марио Личка тоже будет работать тренером в клубе. В ближайшие дни мы будем работать над контрактом с ним. Он присоединится к команде на сборах в Арабских Эмиратах, там же ему будет предложено подписать контракт», — сказал Еремякин «СЭ».

Летом «Оренбург» покинул ассистент главного тренера шотландец Питер Левен.

Последним местом работы Марио Лички был клуб третьей чешской лиги «Сокол Гостоунь», где он также был ассистентом тренера.