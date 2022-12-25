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Сегодня, 13:02

В «Оренбурге» рассказали, когда будут обсуждать с тренером Личкой продление контракта

Виталий Косик
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о возможном продлении контракта с главным тренером команды Марцелом Личкой.

«У нас с Марцелом все просто, мы в хороших отношениях. Нет никаких проблем. Во время зимних сборов будем общаться по поводу продления контракта. Все будет хорошо», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Действующее соглашение чешского специалиста с российским клубом рассчитано до лета 2023 года. Он возглавляет команду с августа 2020 года.

«Оренбург» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportdirektor-orenburga-na-sborah-budem-obshhat-sya-s-lichkoj-po-povodu-prodleniya-kontrakta/
Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
Марцел Личка
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