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Сегодня, 10:33

В «Оренбурге» рассказали, когда назначат Ярошика на пост главного тренера

Константин Белов
Корреспондент
Иржи Ярошик.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал «СЭ», когда клуб объявит о назначении Иржи Ярошика на пост главного тренера.

«Это все будет параллельно. Когда Марцел Личка уйдет, тогда мы и объявим Ярошика. По Личке знаю, что идут движения в переговорах. Но я не участвую в официальных переговорах», — сказал Андреев «СЭ».

Нынешний главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка близок к назначению в «Динамо». 45-летний чех работает в оренбуржском клубе с августа 2020 года.

45-летний Ярошик является безработным с марта 2023 года. До этого он на протяжении полутора лет тренировал чешский «Теплице». Во время карьеры футболиста Ярошик выступал в России за ЦСКА и «Крылья Советов».

Марцел Личка. Личка готовится возглавить «Динамо». При нем точно станет лучше

Иржи Ярошик
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Марцел Личка
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