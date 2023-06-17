В «Оренбурге» рассказали, когда назначат Ярошика на пост главного тренера

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал «СЭ», когда клуб объявит о назначении Иржи Ярошика на пост главного тренера.

«Это все будет параллельно. Когда Марцел Личка уйдет, тогда мы и объявим Ярошика. По Личке знаю, что идут движения в переговорах. Но я не участвую в официальных переговорах», — сказал Андреев «СЭ».

Нынешний главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка близок к назначению в «Динамо». 45-летний чех работает в оренбуржском клубе с августа 2020 года.

45-летний Ярошик является безработным с марта 2023 года. До этого он на протяжении полутора лет тренировал чешский «Теплице». Во время карьеры футболиста Ярошик выступал в России за ЦСКА и «Крылья Советов».