В «Оренбурге» рассказали о ходе переговоров по контракту Лички

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о ходе переговоров по продлению контракта с главным тренером команда Марцелом Личкой.

«Мы вступили в переговорный процесс. Сейчас команда в Сочи. Я нахожусь в Оренбурге. Вернется Марцел, и мы продолжим обсуждать вопросы, которые обозначили при личной встрече. Никаких разногласий насчет будущего Марцела в клубе нет. Как только условия будут взаимоприемлемые, контакт будет продлен», — сказал Еремякин «СЭ».

«Оренбург» с 25 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России.