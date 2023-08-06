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Сегодня, 12:07

Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Кредит доверия Ярошику велик настолько, насколько это возможно»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о главном тренере клуба Иржи Ярошике.

— Насколько велик кредит доверия Ярошику?

— Настолько, насколько это возможно. Прошло четыре игры, в двух случились ранние удаления. Есть команда, будем работать и решать задачи, — цитирует Андреева «РБ Спорт».

45-летний чех возглавил «Оренбург» в летнее межсезонье, сменив на посту главного тренера соотечественника Марцела Личку, который теперь работает в «Динамо».

«Оренбург» набрал 1 очко в трех стартовых турах. Команда Ярошика проиграла «Спартаку» (2:3) и «Уралу» (0:2) и сыграла вничью с «Рубином» (1:1).

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Андреев
Иржи Ярошик
Футбол
ФК Оренбург
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