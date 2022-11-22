Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к празднованиям форварда команды Владимира Сычевого.

— Сычевой постоянно придумывает перформансы: майка с фамилией Писарский, пицца, предложение девушке. Вы как реагируете на эти шоу?

— Знаете, даже по ситуации с предложением мнения разделились. Женская половина с восторгом это приняла: какой молодец, вот бы мне так! Мужская отреагировала иначе. Кто-то даже умничал про медиафутбол.

А для меня это нормально. Болельщик приходит на футбол за эмоциями, как в театр и в кино. Эмоции происходят на поле, где мы пытаемся играть в интересный футбол. Но есть и другие моменты, которые трогают за душу. Я только за.

Если бы Сычевой не был полезен команде и только делал шоу, тогда это другой разговор. Но Вова выполняет свою работу, забивает голы. И дарит зрителям эмоции. Это замечательно.

— А если бы ему дали вторую желтую за предложение?

— Даже если бы счет был 1:0, «Сочи» ведь играл в меньшинстве. Неизвестно, стало ли бы хуже, если бы его удалили? В этом случае команда не потеряла бы концентрацию. А так — удаление, 3:0, часто бывает, что многие расслабляются и все заканчивается не очень хорошо.

Но как арбитр с фамилией Любимов мог поступить иначе? Поэтому все сложилось как надо.

«Оренбург» одержал победу над «Сочи» в матче, который состоялся 1 октября. Сычевой реализовал пенальти на 44-й минуте игры, после чего отправился к трибуне и сделал предложение своей возлюбленной. Рефери Артем Любимов не стал показывать нападающему желтую карточку. На счету 26-летнего футболиста уже есть одно предупреждение.