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22 ноября, 14:15

Спортивный директор «Оренбурга»: «Празднования и предложение девушке от Сычевого — это нормально. Болельщик приходит на футбол за эмоциями»

В «Оренбурге» рассказали о предложении девушке от Сычевого
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к празднованиям форварда команды Владимира Сычевого.

— Сычевой постоянно придумывает перформансы: майка с фамилией Писарский, пицца, предложение девушке. Вы как реагируете на эти шоу?

— Знаете, даже по ситуации с предложением мнения разделились. Женская половина с восторгом это приняла: какой молодец, вот бы мне так! Мужская отреагировала иначе. Кто-то даже умничал про медиафутбол.

А для меня это нормально. Болельщик приходит на футбол за эмоциями, как в театр и в кино. Эмоции происходят на поле, где мы пытаемся играть в интересный футбол. Но есть и другие моменты, которые трогают за душу. Я только за.

Если бы Сычевой не был полезен команде и только делал шоу, тогда это другой разговор. Но Вова выполняет свою работу, забивает голы. И дарит зрителям эмоции. Это замечательно.

— А если бы ему дали вторую желтую за предложение?

— Даже если бы счет был 1:0, «Сочи» ведь играл в меньшинстве. Неизвестно, стало ли бы хуже, если бы его удалили? В этом случае команда не потеряла бы концентрацию. А так — удаление, 3:0, часто бывает, что многие расслабляются и все заканчивается не очень хорошо.

Но как арбитр с фамилией Любимов мог поступить иначе? Поэтому все сложилось как надо.

«Оренбург» одержал победу над «Сочи» в матче, который состоялся 1 октября. Сычевой реализовал пенальти на 44-й минуте игры, после чего отправился к трибуне и сделал предложение своей возлюбленной. Рефери Артем Любимов не стал показывать нападающему желтую карточку. На счету 26-летнего футболиста уже есть одно предупреждение.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
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Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

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1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Дмитрий Андреев
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