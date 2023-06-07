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Сегодня, 12:51

В «Оренбурге» рассказали о сроке контракта с аргентинским новичком Муро

Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос «СЭ» о сроке контракта аргентинского полузащитника Томаса Муро.

В среду, 7 июня российский клуб объявил о покупке футболиста у аргентинской «Химнасии».

«Контракт будет рассчитан на срок от 3 до 4 лет — точно не меньше 3. На переговоры ушло 1,5 месяца, с аргентинцами так всегда. Уходит определенное время на переговоры. Единственная простая история была с Верой. С остальными 1,5-2 месяца», — сказал Андреев «СЭ».

В текущем сезоне Муро сыграл за «Химнасию» 12 матчей и отдал одну результативную передачу. Стоимость 21-летнего футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 400 тысяч евро.

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ФК Оренбург
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