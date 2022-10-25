В «Оренбурге» рассказали о возможном продление контракта с главным тренером Личкой

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением о возможном продлении контракта с главным тренером команды Марцелом Личкой.
— С Марцелом все просто: если ему тут комфортно и он решит остаться, то мы с удовольствием договоримся. Надо будет смотреть, будет ли к Личке интерес от европейских команд. А так, думаю, с ним проблем не будет.
— Значит, вас он полностью устраивает?
— Конечно. И результат есть, и игра интересная, — цитирует Андреева «РБ Спорт».
Соглашение чешского специалиста рассчитано до лета 2023 года. На данный момент «Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. 45-летний Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования