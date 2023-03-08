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Сегодня, 22:18

В «Оренбурге» рассказали о возможном трансфере Оганесяна, арендованного у «Спартака»

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал будущее нападающего Степана Оганесяна, который выступает за команду на правах аренды. 21-летний российский футболист принадлежит «Спартаку».

«Что касается трансфера Степана Оганесяна, пока что он в аренде. Посмотрим, что будет дальше. Летом будем рассматривать возможные варианты, включая выкуп, потому что не только от нас все зависит. Еще не разговаривали с Оганесяном на эту тему, но мы на него рассчитываем, как и на всех футболистов в нашей команде», — приводит слова Андреева Sport24.

В текущем сезоне Оганесян провел 15 матчей за «Оренбург», забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-08-v-orenburge-rasskazali-o-budushchem-stepana-oganesyana-arendovannogo-u-spartaka
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