В «Оренбурге» рассказали о возможном выкупе нападающего Оганесяна

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный выкуп нападающего Степана Оганесяна у «Спартака».

«Он забил во втором матче подряд. Отлично проявляет себя. Выкуп игрока? Посмотрим. Баженов говорит, что хочет вернуть игрока в «Спартак»? Разберемся с этим», — сказал Андреев «СЭ».

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий провел 16 матчей в чемпионате России, забил 2 гола и отметился результативной передачей.

Соглашение игрока со «Спартаком» действует до июня 2024 года, но «Оренбург» имеет право выкупа игрока по окончании сезона-2022/23. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро.

Ранее в «Спартаке» заявили «СЭ», что рассчитывают на Оганесяна.