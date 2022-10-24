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Сегодня, 16:40

В «Оренбурге» рассказали, почему не смогли осуществить переход Агаларова

Микеле Антонов
Гамид Агаларов.
Фото ФК «Ахмат».
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о неудачной попытке приобрести Гамида Агаларова в летнее трансферное окно.

«Сычевой может стать лучшим бомбардиром РПЛ? Допускаю, да. По примеру Агаларова? Это другая история. Я изучал Агаларова. После стыковых матчей я имел разговор с Шамилем Газизовым на предмет перехода Гамида. Почему не получилось? Он посчитал те возможности нашего клуба, которые я обозначил, неприемлемыми. Наверное, жалко. Может быть, у нас он бы играл. Я это допускаю», — сказал Еремякин «СЭ».

Летом 22-летний футболист перешел из «Уфы» в «Ахмат». В нынешнем сезоне РПЛ он провел 7 матчей, в которых забил 1 гол.

Гамид Агаларов
ФК Оренбург
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