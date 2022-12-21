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Сегодня, 13:50

В «Оренбурге» рассказали, сколько зарабатывал Сычевой

Константин Белов
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, сколько получал нападающий Владимир Сычевой, который переходит в «Крылья Советов».

«В «Оренбурге» есть потолок зарплат, который не достигает 2 миллионов рублей. То есть Владимир Сычевой не мог получать такую зарплату даже после продления контракта. И зарплата Сычевого была немного ниже максимально возможной зарплаты в нашем клубе. Потолок зарплат в клубе составляет 1,8 миллиона рублей. У «Оренбурга» есть жесткая политика. Хотите играть стабильно в клубе, получайте столько-то, не хотите — идите и ищите, где стабильно. Мы обеспечиваем все желания игроков в пределах контракта», — сказал Еремякин «СЭ».

20 декабря стало известно, что 26-летний футболист подписал контракт с «Крыльями Советов». В сезоне-2022/23 Сычевой провел 15 матчей за «Оренбург» в РПЛ, забил 14 мячей и сделал 2 голевые передачи.

Дмитрий Сычев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
4
6
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Зарплата Сычевого в «Крыльях Советов» увеличится в 3 раза по сравнению с «Оренбургом»

Первый тренер Сычевого: «Даже лучше, что он не перешел в топ-клуб. Мог бы потеряться и сесть на лавку»