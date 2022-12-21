В «Оренбурге» рассказали, сколько зарабатывал Сычевой

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, сколько получал нападающий Владимир Сычевой, который переходит в «Крылья Советов».

«В «Оренбурге» есть потолок зарплат, который не достигает 2 миллионов рублей. То есть Владимир Сычевой не мог получать такую зарплату даже после продления контракта. И зарплата Сычевого была немного ниже максимально возможной зарплаты в нашем клубе. Потолок зарплат в клубе составляет 1,8 миллиона рублей. У «Оренбурга» есть жесткая политика. Хотите играть стабильно в клубе, получайте столько-то, не хотите — идите и ищите, где стабильно. Мы обеспечиваем все желания игроков в пределах контракта», — сказал Еремякин «СЭ».