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Сегодня, 21:37

В «Оренбурге» считают, что Сычевой стоит дороже 500 тысяч евро

Иван Торопцев
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением от трансферной стоимости форварда команды Владимира Сычевого.

Портал Transfermarkt.com оценивает 26-летнего россиянина в 500 тысяч евро.

«Отдадим Сычевого только в европейский клуб, в «Ювентус». Ведем работу. На самом деле к нам официально никто не обращался. Неофициально тоже удочку никто не закидывал.
Сычевой стоит дороже, чем написано на Transfermarkt? Я тоже так думаю. Какова его реальная рыночная стоимость? Сложно сказать. Конечно, нам хочется много. Но у него такая позиция, на которую не смотрят на протяжении сезона. Тут надо два года минимум. Все остальное — это риски. Мое мнение: идеально, чтобы он вообще остался и забивал там, где ему комфортно», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

В сезоне-2022/23 Сычевой забил 13 голов и сделал 1 результативную передачу в 14 матчах за «Оренбург» во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-orenburge-otsenivayut-sy-chevogo-dorozhe-500-ty-syach-evro/
Футбол
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
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