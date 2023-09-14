В «Оренбурге» сообщили, что клуб арендовал Михайлова у «Зенита» с правом выкупа

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил «СЭ», что у клуба есть право выкупа полузащитника «Зенита» Ярослава Михайлова.

«У нас предусмотрена опция выкупа Михайлова у «Зенита», — сказал Андреев «СЭ».

В четверг, 14 сентября «Зенит» объявил о покупке Михайлова у «Пари НН» и подписании с 20-летним россиянином контракта на 4 года с опцией продления еще на один год.

Сразу после покупки Михайлова клуб из Санкт-Петербурга отправил футболиста в аренду в «Оренбург» до конца сезона-2023/24.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 9 матчах «Пари НН» и не отличился результативными действиями.