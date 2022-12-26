Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:54

В «Оренбурге» сообщили, что не будут искать замену форварду Сычевому

Мария Гусева
Telegram Дзен

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что клуб не будет искать замену форварду Владимиру Сычевому, который перешел в «Крылья Советов». Контракт с 26-летним нападающим рассчитан на 3,5 года.

«На позиции, где играл Сычевой, у нас вообще нет проблем в клубе, — цитирует Metaratings.ru Еремякина. — Пока не планируем никаких действий в поиске нападающего, тем более на эту позицию. Мы уже усилились, подписали Матиаса Переса из Аргентины. Сейчас обдумываем усиление на позиции правого защитника, здесь думаем, надо или не надо, до сих пор для себя еще не приняли решение. Пока мы изучаем нужность и необходимость».

В нынешнем сезоне Сычевой забил 14 голов в 15 матчах за «Оренбург» в Российской премьер-лиге.

Источник: Metaratings.ru
Владимир Сычевой
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Переход в Азию не станет катастрофой для российского футбола. Но при условии, что будет шанс вернуться
«Лояльное» судейство ломает карьеры наших фигуристов. Так нельзя!
Лавров допустил скорое сокращение возможностей Запада в мировой экономике
Российский депутат Павел Антов погиб во время отдыха в Индии
Глава МИД Казахстана рассказал о позиции страны по антироссийским санкциям
Военный эксперт отметил плюсы возможного применения ракеты «Сатана» против ВСУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Газизов назвал шикарным выбором приглашение Бердыева в «Сочи»

Валерий Баринов назвал чемпионат мира главным футбольным событием 2022 года