В «Оренбурге» сообщили, что не отстраняли Томпсона от тренировок

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» опроверг информацию об отстранении нападающего Хорди Томпсона от тренировок в общей группе из-за лишнего веса. Ранее об этом сообщал портал En Cancha.

«Томпсон и Вера задержались, приехали позже, чем остальные. Сейчас они приводят свои кондиции в норму. Думаю, через 2-3 дня они присоединятся к общей группе. Это нормально. Сейчас Хорди работает с тренером по физической подготовке и реабилитологом. Кроме того, он не играл последние игры из-за мышечного повреждения, сейчас травма заросла и идет подготовка. Через 2-3 дня он подойдет к общей группе и продолжит еще работать индивидуально, чтобы нагонять. С Верой примерно такая же ситуация», — сказал Андреев «СЭ».

Томпсон выступает за «Оренбург» с января 2024 года. Всего он провел 12 матчей за оренбуржцев во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

3 июня клуб выкупил у «Коло-Коло» права на вингера. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 1,2 миллиона евро.