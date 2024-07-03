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Сегодня, 10:35

В «Оренбурге» сообщили, что не отстраняли Томпсона от тренировок

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» опроверг информацию об отстранении нападающего Хорди Томпсона от тренировок в общей группе из-за лишнего веса. Ранее об этом сообщал портал En Cancha.

«Томпсон и Вера задержались, приехали позже, чем остальные. Сейчас они приводят свои кондиции в норму. Думаю, через 2-3 дня они присоединятся к общей группе. Это нормально. Сейчас Хорди работает с тренером по физической подготовке и реабилитологом. Кроме того, он не играл последние игры из-за мышечного повреждения, сейчас травма заросла и идет подготовка. Через 2-3 дня он подойдет к общей группе и продолжит еще работать индивидуально, чтобы нагонять. С Верой примерно такая же ситуация», — сказал Андреев «СЭ».

Хорди Томпсон. «Оренбург» наказал Томпсона за приезд на сборы с лишним весом. Это не первый скандал с чилийцем

Томпсон выступает за «Оренбург» с января 2024 года. Всего он провел 12 матчей за оренбуржцев во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

3 июня клуб выкупил у «Коло-Коло» права на вингера. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 1,2 миллиона евро.

Дмитрий Андреев
Лукас Вера
РПЛ
ФК Оренбург
Хорди Томпсон
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