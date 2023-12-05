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Сегодня, 13:50

В «Оренбурге» сообщили, что не ведут переговоры с «Локомотивом» по трансферу Веры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на публикацию футболиста Брайана Мансильи, который ранее попрощался с одноклубником и соотечественником Лукасом Верой.

«Я не агент Лукас Веры и Брайана Мансильи, поэтому мне сложно комментировать их публикации в социальных сетях. Они попрощались? Пока никаких движений по уходу Веры нет, и переговоры с «Локомотивом» тоже не ведутся», — приводит слова Андреева Sport24.

28 ноября журналист Сезар Луис Мерло сообщил, что 26-летний Вера достиг устной договоренности о переходе в «Локомотив» и, после прохождения медицинского обследования, подпишет контракт с железнодорожниками до лета 2028 года.

В этом сезоне Вера провел 17 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, отметившись 1 голом и 3 результативными передачами. Его контракт с командой рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-601911-sportdirektor-orenburga-nikakikh-dvizheniy-po-ukhodu-very-net-peregovory-s-lokomotivom-ne-vedutsya
Дмитрий Андреев
Лукас Вера
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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