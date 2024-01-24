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РПЛ

Сегодня, 13:39

В «Оренбурге» сообщили, что новичок команды Томпсон сегодня пройдет медосмотр

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил «СЭ», что новичок команды Хорди Томпсон сегодня пройдет медосмотр.

«Томпсон прибыл в расположение команды. На сегодня у него запланирован медосмотр. Если все будет хорошо, то скоро подпишем контракт», — сказал Еремякин «СЭ».

20 января Томпсон не сумел вылететь в Россию. 19-летний чилиец готов был вылетать, но в аэропорту узнал, что все билеты на его рейс перепроданы.

Томпсон провел за чилийский клуб «Коло-Коло» 32 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

ФК Оренбург
Хорди Томпсон
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