В «Оренбурге» сообщили, что новичок команды Томпсон сегодня пройдет медосмотр

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил «СЭ», что новичок команды Хорди Томпсон сегодня пройдет медосмотр.

«Томпсон прибыл в расположение команды. На сегодня у него запланирован медосмотр. Если все будет хорошо, то скоро подпишем контракт», — сказал Еремякин «СЭ».

20 января Томпсон не сумел вылететь в Россию. 19-летний чилиец готов был вылетать, но в аэропорту узнал, что все билеты на его рейс перепроданы.

Томпсон провел за чилийский клуб «Коло-Коло» 32 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.